Стало известно, когда подорожает проезд в столичном транспорте

Рост стоимости проезда в городском пассажирском транспорте произойдет не раньше нового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам директор Департамента транспортной инфраструктуры Евгений Водовозов, комментируя информацию СМИ о повышении цен на проезд до 3 гривен.

Он напомнил, что себестоимость перевозок сейчас составляет от 3,5 до 3,8 грн.

“Проезд подорожает через 2-2,5 месяца. Не раньше нового года. Проездные останутся на том же уровне”, - сказал Водовозов.

При этом он отметил, что система электронного билета откладывается.

“Система электронного билета из-за неконструктивной позиции руководителя метрополитена переносится с 1 января на 1 июля”, - сказал руководитель департамента.

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По его словам, поданные в расчетах метрополитена показатели демонстрируют, что расходы на получении одной гривни доходов составляют 13,4 процента, а в “Киевпасстрансе” - 43 процента. Также Водовозов сказал, что владельцы маршрутных перевозок пока не предоставляли расчетов и не просили разрешения на повышение стоимости перевозок.

Также руководитель профильного департамента сообщил, что с изменением стоимости проезда в метрополитене, будут выданы жетоны другого цвета. Также, по его словам, предусмотрено увеличение штрафа для безбилетных пассажиров до 60 гривен.

“Повышение тарифа на проезд неминуемо. Это вынужденная мера”, - сказал Водовозов.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября на сайте КГГА был обнародован проект решения о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте до 3 гривен, в том числе на проезд в городской электричке и на фуникулере.