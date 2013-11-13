Герега пригласила депутатов от Киева посетить сессию

Секретарь Киевсовета Галина Герега хочет, чтобы в пленарном заседании приняли участие народные депутаты, особенно мажоритарщики, которые попали в Верховную Раду, благодаря киевлянам. Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов о возможности участия народных депутатов в сессиях столичного горсовета.

«Хотелось бы, чтобы в нашем пленарном заседании приняли участие народные депутаты, особенно мажоритарщики. Скоро начнется бюджетный процесс, и хотелось бы, чтобы они вникли в проблемы города и рассказали, как они будут отстаивать интересы киевлян при формировании бюджета, как они помогут нам добиваться возвращения налога на доходы физлиц в полном объеме. Препятствий для участия в работе Киевсовета нет. Статус народного депутата предполагает, что он может пройти куда угодно, и я не верю, что они не могут сюда прийти, если они этого действительно хотят». – подчеркнула Галина Герега.

На данный момент повестка дня сессии принята, «за» ее утверждение проголосовало 75 депутатов горсовета. Как рассказала на брифинге перед сессией секретарь Киевсовета Галина Герега, на сегодняшнем пленарном заседании депутаты должны навести порядок с размещением наружной рекламы, выделить деньги на реконструкцию проспекта Победы, Андреевского спуска и 2 детских домов семейного типа. Кроме того, в повестке дня несколько экологических и социальных вопросов.