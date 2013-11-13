КГГА может сохранить стоимость проездного после повышения цен на транспорт

Повышение тарифов за проезд в коммунальном общественном транспорте, скорей всего, не ударит по кошельку подавляющего большинства киевлян. Как стало известно, в Киевгоргосадминистрации рассматривается предложение не повышать цены на месячные проездные на транспорт.

По сути, основной ценовой «удар» ощутят на себе приезжие и те киевляне, кто ездит настолько редко, что покупать проездной даже по старой цене ему не выгодно – поездки по три гривны обойдутся дешевле. К примеру, сегодня самый популярный проездной на метрополитен и один из видов транспорта (автобус, троллейбус или трамвай) стоит сто пятьдесят гривен. При стоимости поездки в три гривны дорога на работу и домой двумя видами транспорта обойдется в месяц (20 рабочих дней) в 240 гривен. Следовательно, покупая проездной, киевлянин будет экономить почти сто гривен в месяц на поездку. Бесплатным останется также проезд пенсионеров и других льготников.

Информацию о том, что предложение не увеличивать стоимость проездных серьезно рассматривается, подтвердил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов. В интервью журналистам в среду он отметил также, что изначально от руководства транспортных коммунальных предприятий столицы звучали предложения повысить тарифы до 3,5 грн, до 3,25 грн, но округление идет в меньшую сторону. В проекте решения зафиксирована цифра 3 гривны на все виды транспорта.

Водовозов также рассказал, что метрополитен планирует ввести в оборот новые жетоны, поэтому запасаться существующими в преддверии повышения цен нецелесообразно. Что касается анонсированного столичной властью введения единого электронного билета, то из-за неконструктивной позиции директора метрополитена старт проекта переносится на 1 июля, отметил Водовозов.