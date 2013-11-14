Стало известно, как будет выглядеть Парковая дорога после реконструкции

С нового года на Парковой дороге начнут грандиозную реконструкцию: расширят проезжую часть, построят развязку с тоннелем возле вертолетной площадки, а также эстакаду на Днепровском спуске для поворота к мосту Метро. Таким образом власти хотят бороться с пробками. На все про все строителям даются два с половиной года. Стоимость строительства — 270 млн грн. Правда, есть один нюанс: под нож могут пойти около 600 деревьев на днепровских склонах столицы, пишут "Вести".

Добавят полосы

Реконструкции подлежит участок от Петровской аллеи (у входа на стадион «Динамо») и до Днепровского проезда (у поста ГАИ на перекрестке). «Сейчас тут две полосы движения, которые работают по три часа утром и вечером в одном направлении. Из-за этого страдают расположенные здесь объекты. Поэтому цель реконструкции — решить эту проблему, а главное, укрепить оползнеопасные склоны», — рассказал нам главный инженер «Киевдормостпроекта» Рашид Халилов.

«Проект сейчас на экспертизе. С нового года будет проведен тендер на генподрядчика. И начнется реконструкция», — говорит Халилов. Полностью перекрывать движение во время реконструкции будут только при строительстве подпорных стенок.

Как поедем

Проект разделен на три очереди. Первая — от Грушевского и до конца Парковой дороги. Вторая — строительство развязки на въезде к выставочному комплексу (вертолетная площадка), третья — реконструкция Днепровского спуска с расширением до 14 метров и строительство левоповоротной эстакады. Расширять проезжую часть будут за счет тротуаров и сноса зеленых насаждений (581 дерево). В результате на Петровской аллее и Парковой дороге будут три полосы (одна реверсивная) по 3,5 метра каждая, а на Днепровском спуске — четыре (тоже по 3,5 метра). «От Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного организуем реверсивное движение. То есть утром две полосы — в центр и одна полоса — обратно, а вечером наоборот. А по Днепровскому спуску будет постоянное движение по две полосы в каждую сторону», — рассказывает главный инженер.

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Со сложностями строители столкнутся под Парковым мостом (в народе — Мост влюбленных). Под ним дорога сужается, а расширить ее некуда. «Поэтому расширение на этом участке пройдет за счет тротуара (от центра). Полученные 9,5 м проезжей части поделят на три полосы. А пешеходов пустят по верху подпорной стенки», — рассказал Халилов.

Развязки

Построят и две развязки. Одна — в районе заезда в выставочный комплекс, где расположены гостиница, рестораны, вертолетная площадка и строится spa-центр. Она будет трехуровневой: вверху — уже существующая эстакада, в середине — сама Парковая дорога и нижний уровень — путепровод тоннельного типа и небольшой тоннель под Парковой дорогой. Здесь можно будет развернуться и подъехать к выставочному центру. Вторая развязка — у Днепровского проезда. «Это эстакада для левоповоротных потоков. Она аналогична той, что построили на примыкании моста Метро к Набережному шоссе. После ее пуска уберем создающий неудобства светофор», — говорит Халилов.

Что будет со склонами

Проект предусматривает укрепление склонов и строительство подпорных стен. «Склоны находятся в шатком положении. Мы укрепим их с помощью подпорных стен из железобетона. Сверху облицуем их бутовым рельефным камнем», — рассказал Халилов.

Но архитекторы не в восторге от такой идеи. По мнению вице-президента Киевской городской организации Национального союза архитекторов Георгия Духовичного, нужно поискать другое решение ради сохранения склонов. «Если вырубят деревья, для того чтобы делать развязку, то исчезнет характерный зеленый коридор, который так украшает это место, — говорит Духовичный. — И еще не факт, что с постройкой такой развязки и расширением дороги не ухудшится транспортная ситуация с выездом на улицу Грушевского или на площадь Славы».