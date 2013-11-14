В Киеве появляется все больше незаконных "хостелов", на которые не может повлиять милиция

В доме на Днепровской набережной, где живет глава КГГА Александр Попов, три года существовала ночлежка, пишут "Вести".

«Это был какой-то кошмар. Женщины боялись зайти в лифт, ведь там постоянно можно было наткнуться на пьяного или обкуренного мужчину. По ночам были драки, вызывали милицию, но все тщетно. Успокаивались на пару дней, а потом опять начинали. Мы даже думали охрану нанимать, чтобы не пускать этих постояльцев, но потом все же решили обратиться к главному дома. Он вроде как пошел к Александру Попову и все решил — милиция утром приехала в этот хостел, потом еще раз в обед, и они в этот же день забрали свои вещи и уехали. Сейчас квартира стоит закрытая. А ту войну вспоминаем, как страшный сон», — рассказали нам соседи Попова.

Как сообщили нам в столичной милиции, владелец «хостела» на Днепровской набережной организовал свой бизнес без всяких документов. «Наши сотрудники провели с ним профилактическую беседу, и он сам решил съехать», — рассказала спикер столичной милиции Ольга Билык.

По пять ночлежек в доме

Правда, другим киевлянам, в чьих домах прописались ночлежки, повезло гораздо меньше — у них нет таких влиятельных соседей. В феврале на улице Срибнокильской, 1, жильцы дома в прямом смысле слова оборонялись от постояльцев хостелов. Они попробовали не пустить обитателей ночлежки, так те разбили дверь и силой ворвались в подъезд. Применили даже газовые баллончики и травматику.

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В милиции говорят, что не в их силах повлиять на все нелегальные хостелы. «Да действительно, к нам обращались жильцы этого дома с просьбой повлиять на владельцев хостелов, и на основании этого обращения сотрудниками Дарницкого РУВД были подготовлены письма в налоговую, СЭС, и в ГосЧС для проведения проверок. Этот вопрос решается исключительно в судебном порядке. Чтобы помочь людям правильно оформить необходимые документы для суда, мы предоставили юристов», — сказала нам спикер столичной милиции Ольга Билык.

На ул. Чавдар, 14, тоже устроили четыре хостела, в которых живет по 30–40 человек. Здесь уже доходило до драк с жителями дома. Аналогичная проблема в домах по ул. Чавдар, 6, 8, по ул. Урловской, 30, Пчилки и т. д. «Люди от безысходности даже охрану нанимают, чтобы она стояла у подъезда и не пускала постояльцев. Потому что, когда начинаются конфликты, владельцы ночлежек выводят своих бойцов, с которыми соседи боятся связываться», — рассказали нам в одном из охранных агентств.

Как рассказали нам в милиции, сейчас все ночлежки в многоквартирных домах столицы держат всего несколько человек, которые уже давно построили себе особняки под Киевом и ездят на дорогих машинах. Посчитать количество таких общаг для заробитчан невозможно просто потому, что их никто не регистрирует