ГАИ просит водителей завтра не парковаться вблизи «Олимпийского»

Госавтоинспекция просит с 8 часов утра не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский» тротуарах улиц Физкультуры, Большая Васильковская, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной, на бульваре Леси Украинский и улице Димитрова.

Госавтоинспекция Киева просит водителей завтра не парковать автомобили на прилегающих к НСК «Олимпийский» улицах в связи с проведением футбольного матча между национальными сборными Украины и Франции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, как говорится в сообщении, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, свободного передвижения болельщиков к НСК «Олимпийский» Госавтоинспекция просит водителей не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часов утра не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский» тротуарах улиц Физкультуры, Большая Васильковская, Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная, на бульваре Леси Украинки (от улицы Госпитальной до переулка Щорса) и улицы Димитрова (от улицы Большой Васильковской до улицы Анри Барбюса в обоих направлениях).

Также ГАИ советует и водителям, и пешеходам быть осмотрительными, неуклонно следовать сигналам регулировщиков, выполнять требования дорожных знаков, и прежде всего временно установленных.

Как сообщалось, 15 ноября в 21.45 на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч плей-офф чемпионата мира-2014 между национальными сборными Украины и Франции.