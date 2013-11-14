В Киевсовете уверяют, что Беличанский лес не будут вырубать

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевсовета в связи с принятым вчера, 13 ноября, горсоветом решением об изменении целевого назначения двух земельных участков общей площадью 147,1128 га на ул. Пономарева, 1-А, в Святошинском районе для реализации проекта «BIONIC Hill».

В частности, Киевсовет разрешил использовать участки бывшей воинской части для комплексной застройки и эксплуатации объектов жилого, общественного, административного назначения и социальной инфраструктуры, а также для строительства и эксплуатации индустриального парка в рамках реализации проекта «BIONIC Hill».

“На момент изменения целевого назначения участки уже более четырех лет находились в частной собственности с назначением под строительство. На основании государственного акта на право собственности они находятся в собственности ООО «БИОНИК ЛЕНД». Указанные земельные участки не относятся к территории КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» и не являются Беличанским лесом. На территории, которая предусмотрена под реализацию проекта технопарка, расположены бывшие военные склады”, - прокомментировали в Киевсовете.

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В сообщении отмечается, что на указанной территории находилось более 80 ангаров для хранения боеприпасов, служебные помещения, асфальтированные площадки и дороги, пожарные рвы, буферные зоны и тому подобное.

“Ранее, в апреле 2013 года, Киевсовет утвердил подробный план территории «BIONIC Hill», который фиксирует неизменность функционального назначения прилегающей территории, тем самым гарантируя сохранение лесного массива, который находится рядом с инновационным парком”, - заверяют в Киевском городском совете.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 13 ноября утвердил проекты землеустройства и изменил целевое назначение двух земельных участков площадью 56,7 и 90,4 га, которые расположены на ул. Пономарева, 1-А, в Святошинском районе Киева для реализации проекта "БИОНИК Хилл" – составляющей национального проекта «Технополис».

Решение поддержали все 85 зарегистрированных на тот момент в сессионном зале депутатов.