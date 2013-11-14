Попов подписал программу празднования Нового года и Рождества

В Киеве утверждена Программа проведения общегородских новогодних и рождественских мероприятий, которые будут проходить в столице в течение декабря 2013 и января 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Согласно документу, праздник встречи Нового 2014 года на Майдане Незалежности начнется 31 декабря в 19.00 и продлится до 2.00 1 января 2014 г.

В то же время Программа новогоднего и рождественского празднования стартует в столице 14 декабря - на Крещатике состоится общегородская акция «Не забудь поздравить». 19 декабря на Майдане Незалежности состоится торжественное зажжение главной елки Украины. В День святого Николая дети-сироты и дети из малообеспеченных семей посетят Киевский национальный академический театр оперетты и получат подарки.

Кроме того, с 19 до 23 декабря дети-сироты, дети, лишенные родительской заботы, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных и многодетных семей, безнадзорные и беспризорные, дети, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или во время исполнения служебных обязанностей, талантливые и одаренные дети и воспитанники школ-интернатов будут посещать новогодние представления в Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского.

21 декабря в Колонном зале КГГА состоятся праздничные представления для детей с функциональными ограничениями, детей-сирот и юных киевлян, лишенных родительской заботы, воспитанников школ-интернатов и детских домов Киева.

22 декабря состоится развлекательно-спортивная акция «Новогодний пробег». Стартовать праздничный маршрут будет с Майдана Незалежности и проляжет через Крещатик, Бессарабскую площадь, ул. Красноармейскую, площадь Льва Толстого и в обратном направлении.

Фестиваль спортивного праздника «Зимние старты на льду» состоится 30 декабря в Ледовом комплексе на ул. Лайоша Гавро, 4-Г.

7 января для киевлян и гостей города устроят празднование Рождества на Крещатике.

10 и 11 января 2014 года в Легкоатлетическом манеже Республиканского высшего училища физической культуры состоятся ХVІІІ Всеукраинские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты».

Традиционно 19 января вся киевская община будет отмечать Праздник Крещения. Мероприятия по случаю Крещения Господня будут проходить на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора Украинской православной церкви и в парке культуры и отдыха «Гидропарк».

Кроме того, планируется традиционный парад Дедов Морозов-волонтеров.

Также предусматривается праздничное тематическое оформление улиц и площадей всех районов в столице.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября на Майдане Незалежности начали установку главной новогодней елки Украины.