Влада Троицкого обвиняют в травматических для детской психики спектаклях (документ)

Труппа Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, художественным руководителем которого был назначен Владислав Троицкий, написала открытое письмо, в котором высказала ему недоверие.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на самого Троицкого.

Открытое письмо, в котором актеры, музыканты и хористы труппы театра высказывают недовольство назначением Троицкого на пост худрука, уже направлено в Главное управление культуры и искусств Киевской горадминистрации.

В документе говорится, что коллектив театра был шокирован заявлениями нового руководителя о его негативном отношении к классическому музыкальному искусству. Коллектив театра считает, что человек, не имеющий музыкального образования и опыта работы в музыкальном театре, не может быть худруком такого театра, как Муниципальный театр оперы и балета для детей и юношества.

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По мнению подписавшихся под письмом, "спектакли господина Троицкого являются травматическими для детской психики и вредными для духовного становления юных зрителей".

"Коллектив театра высказывает недоверие господину Троицкому В.Ю., который абсолютно не соответствует высоким требованиям к посту художественного руководителя академического театра оперы и балета для детей и юношества", - говорится в открытом письме коллектива театра к общественности.

Кроме того, коллектив требует от Департамента культуры КГГА немедленно отменить "незаконный приказ о назначении господина Троицкого на пост без проведения соответствующего конкурса и настаивает на законном праве провести конкурс на замещение должности худрука театра".

По состоянию на 12:00 15 ноября 2013 года под этим письмом было собрано 295 подписей. Всего в театре работает 374 человека.

Напомним, на пост худрука Театра оперы и балета для детей и юношества Троицкого назначили в конце октября. На этом посту он сменил Раду Поклитару, который руководил театром около полутора лет.

Справка. Владислав Троицкий - режиссер, актер, продюссер, создатель нескольких масштабных культурных проектов, среди которых ЦСИ "Дах", группа "ДахаБраха", ГогольФест и другие.