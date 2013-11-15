Футбольные фаны провели марш в Киеве (фото, видео)

В Киеве футбольные фанаты провели марш в поддержку использования националистической символики на футбольных матчах.

Участники марша убеждены, что по инициативе украинской Федерации футбола (а не международных организаций) им запрещают приносить на трибуны красно-черные флаги и портреты Романа Шухевича или Степана Бандеры.

Как сообщает Радио Свобода, в марше приняли участие более 500 футбольных болельщиков.

Участники шествия прошли по Киеву с красно-черными флагами и пиротехникой к зданию ФФУ.

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Напомним, в конце сентября дисциплинарный комитет ФИФА принял решение, что отборочный матч чемпионата мира 2014 года между сборными Украины и Польши по футболу 11 октября в Харькове пройдет без зрителей. Кроме того, этим решением сборной Украины запрещено играть на стадионе «Арена Львов» матчи под эгидой ФИФА до окончания отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года в России.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял свое решение на основании рапортов арбитра и инспектора матча Украина-Сан-Марино, который состоялся 6 сентября во Львове, а также доклада наблюдателя организации FARE о расистских и дискриминационных проявления местных болельщиков. ФФУ подала апелляцию на это решение и попросила рассмотреть ее по ускоренной процедуре.

3 октября вице-президент УЕФА Григорий Суркис сообщил, что действие санкций к Украине остановлено на время рассмотрения апелляции.