В Киеве планируют установить 6 новых мемориальных досок

В соответствии с Положением о порядке наименования объектов городского подчинения, в память о выдающихся деятелях и событиях, установки памятных знаков в городе, и с учетом протокола заседания комиссии по вопросам наименований и памятных знаков от 9 октября 2013 года, в столице установят 6 мемориальных досок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе отметили, что расходы, связанные с изготовлением и установкой мемориальных досок, будут профинансированы за средства инициаторов установки.

Так, в связи с обращением городского Клуба киевоведов «Мнемосина» мемориальную доску в честь Леонида Волынского, художника и писателя, члена Союзов художников и писателей Украины разместят на доме № 23 на улице Шота Руставели.

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Национальная академия наук Украины ходатайствовала об установлении мемориальной доски в честь Алексея Ситенко, академика НАН Украины на доме № 51-53 на улице Владимирской.

Министерство культуры Украины инициировало увековечение имени хирурга, доктора медицины, профессора Валентина Войно-Ясенецкого, с размещением доски в его честь на фасаде Киевской городской клинической больницы № 18 на доме № 17 на бульваре Тараса Шевченко.

Мемориальную доску в честь Игоря Побирченко, ученого и общественного деятеля, доктора юридических наук, академика Национальной академии правовых наук Украины, организатора международного арбитража в Украине установят на доме №17/5 на улице Институтской (инициатор – Торгово-Промышленная палата Украины).

По обращению депутатов Киевского городского совета на улице Ярославов Вал, 9, будет установлена мемориальная доска в честь Ивана Гавдиди, одного из основателей Общества украинского языка.

Кроме того, общественная организация Межгосударственного союза за дружбу городов-героев инициировала размещение мемориальной доски в честь 9-й танковой бригады 101-го батальона на доме № 4 на улице Ивана Кудри.