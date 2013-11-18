В КГГА рассказали, сколько детей посещают различные секции и кружки

В Киеве функционирует 93 внешкольных учебных заведения, из них - 54 детско-юношеские спортивные школы; 39 центров-домов детского творчества и т. п. В целом различными формами дополнительного образования охвачено около 98 % учащихся. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента образования науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Виктория Челомбитько.

«Мы стараемся создать все условия для того, чтобы дети всесторонне развивались. Поэтому занятость воспитанников внешкольных учебных заведений осуществляется по разнообразным направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое, эколого-натуралистическое, опытно-экспериментальное, социально-реабилитационное, физкультурно-оздоровительное, туристическо-краеведческое, военно-патриотическое, гуманитарное и т.п.» - отметила Челомбитько.

Всего в Киеве более 100 тысяч детей посещают различные секции и кружки.

В частности, в 39 дворцах, центрах и домах детского и юношеского творчества работает 3192 кружка, в которых занимается 74081 ребенок. Это 31,4% от общего количества учащихся. В 54 ДЮСШ- 2240 учебных групп, их посещает 24119 детей (10,21 % от общего количества учащихся).В 62 внешкольных учебных заведениях, подчиненных Департаменту культуры КГГА, занимается 21898 воспитанников (9,27 % от общего числа учащихся).

Виктория Челомбитько подчеркнула, что врамках реализации социальных инициатив Президента Виктора Януковича «Дети - будущее Украины», 99,4% творческих объединений внешкольных учебных заведений системы образования финансируется за счет бюджетных ассигнований, дети их посещают на безвозмездной основе. На эти цели в городском бюджете в 2013 году предусмотрены расходы в сумме 195,4 млн. грн.