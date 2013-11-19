В общежитии НПУ им. Драгоманова произошел пожар

В Киеве в понедельник, 18 ноября, в 12-этажном здании общежития Национального педагогического университета имени Драгоманова возник пожар, сообщает ТСН.

Как сообщили в столичной ГСЧС, огонь возник на первом этаже в помещении электрощитовой. Из помещения были эвакуированы 40 человек, причем девять из них обратились к врачам скорой помощи с жалобами на плохое самочувствие.

Три человека с подозрением на отравление продуктами горения средней тяжести были направлены в больницы. В здании огонь уничтожил оборудование щитовой и закоптил стены коридора. Причины пожара и размеры материальных убытков устанавливаются.

Напомним, ранее крупный пожар вспыхнул в административном здании Национального аграрного университета.