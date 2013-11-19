Кравчук считает, что власть в Киеве - не самая худшая

Бывший Президент Украины Леонид Кравчук уверяет, что киевская власть не самая худшая с точки зрения демократии среди украинских городов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Кравчук выразил во время первого заседания экспертного клуба “киевская перспектива” на тему: “Как взаимодействовать киевлянам с властью”.

“Киевская власть не самая худшая с точки зрения демократии, у нас есть такие города, где в целом говорить не разрешают, а здесь вроде есть желание и есть реакция, но как создать линию поведения между народом и властью, чтобы друг друга слышали и были заинтересованы и никто не обвинял только все, всех и во всем”, - заявил экс-президент.

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Кроме того он прибавил, что “у нас нет до сих пор разумных взаимодействий народно-представительской и государственной власти. И мы не можем никак добиться, чтобы представитель государства был только представителем, а не руководителем государства, а в этом есть очень большая разница, именно в этом заложены все механизмы, которые можно привести в действие, если установить такое взаимодействие”.

Кравчук считает, что «.. все будет в порядке, если граждане будут проявлять инициативу, исполнительная власть будет заинтересована в этой инициативе и власть будет ответственной перед народом. Если эти три составляющие объединить, то все вопросы будут решаться”.

При этом Кравчук заметил, что «мы практически завершили подготовку концепции изменений в Конституцию, и одним из важнейших предложений там будет местное самоуправление, а до этого времени оно конституционно не определено — это свидетельствует о том, как представители народа, депутаты и власть относятся к местному самоуправлению».

Напомним, Кравчук возглавляет Конституционную ассамблею, которая намерена утвердить концепцию внесения изменений в Конституцию Украины до 6 декабря этого года.