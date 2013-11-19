Пилипишин собирается в меры Киева

Кандидат в нардепы по одномандатному округу № 223 (Киев) Виктор Пилипишин заявил, что рассматривает борьбу за депутатский мандат как промежуточный этап в пути на пост мэра столицы.

Об этом экс-глава Шевченковской райгосадминистрации Киева заявил сегодня во время пресс-конференции.

Пилипишин также заявил, что в случае победы на повторных выборах, он будет добиваться принятия Радой «адекватного Закона «О столице», расширяющего полномочия городского головы».

«Кроме того, я буду настаивать в парламенте на проведении выборов мэра Киева и выборов в киевсовет», - добавил Пилипишин.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 ноября, Голосеевский районный суд Киева вынес оправдательный приговор экс-председателю Шевченковской районной госадминистрации столицы Виктору Пилипишину, обвиняемому в превышении служебных полномочий

На судебном заседании на прошлой неделе прокуратура требовала для обвиняемого наказания в виде пяти лет лишения свободы, однако суд решил, что в действиях обвиняемого состава преступления не было.

14 ноября Пилипишин как самовыдвиженец подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в народные депутаты в 223-м округе. На парламентских выборах в 2012 году главными соперниками в округе № 223 (Шевченковский район Киева) были кандидат от ВО "Свобода" Юрий Левченко и самовыдвиженец Пилипишин.

5 ноября ЦИК вынес постановление о признании невозможности установления достоверных результатов выборов в пяти одномандатных округах, в том числе в 223-м. Повторные выборы в Верховную Раду Украины в пяти округах состоятся 15 декабря с.г.