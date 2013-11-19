Эксперты предлагают дать больше демократии киевлянам

Политологи, юристы, общественные деятели считают, что киевляне должны получить больше возможностей влиять на решения местных властей, чтобы сделать местное самоуправление в столице реальным.

Об этом говорилось во время дискуссии на первом заседании экспертного клуба «Киевская перспектива», создание которого инициировала глава одноименной общественной организации, председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака.

«Общественное управление столицей - это когда насущные проблемы общества решаются через общественную мобилизацию, действенные партнерские взаимоотношения с властью и общественный контроль. Тем более, что действующее законодательство предоставляет немало прав, механизмов реального влияния граждан на власть. На сегодня около 700 Законов Украины и 2000 правовых актов регламентируют функции местного самоуправления. Гражданам остается только правильно использовать их, чтобы реализовать свое право на участие в управлении государственными делами», - сказала Марина Бурмака.

Политолог Константин Матвиенко предложил создать реальную «электронную демократию» в городе, чтобы на официальном портале городской власти можно было получить всю информацию, в том числе текущее состояние выполнения городского бюджета в режиме онлайн.

Он также предложил усилить местное самоуправление на уровне микрорайона, где граждане объединены общими интересами. «Ликвидация районных советов была абсолютно справедливым шагом, потому что жители районов не являются территориальной общиной и не объединены общими коммунальными интересами. Вот жители микрорайонов объединены этими интересами. Разработаны две подробные карты киевских микрорайонов, и там действительно надо обеспечить местное самоуправление. Каким образом? Во-первых, они имеют право претендовать на часть бюджета и, во-вторых, право согласования относительно земли, размещения малых архитектурных форм. Тогда они станут реальной властью» , - считает эксперт.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко поддержал идеи усилить самоуправления от дома до микрорайона, приняв или отдельный закон или изменения в закон о местном самоуправлении. Однако, по его мнению, одновременно должны быть проведены изменения бюджетной политики, поскольку местное самоуправление является заложником бюджетной системы, которая основана на дотационности городов.

О финансовых ограничениях для местного самоуправления сказал и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав Питцык.

Более активное привлечение граждан к решению местных вопросов поддержала и Марина Бурмака, предложив в этом опираться на европейские практики. «В европейских странах больше говорят о демократии соучастия, т.е. о реализации власти через взаимодействие и совместную ответственность на основе открытой коммуникации, равенства всех участников диалога, осмысления проблем с разных точек зрения и позиций. Безусловно, мы должны изучить эти практики и заимствовать этот опыт» , - убеждена она. По словам Марины Бурмаки, действия власти могут быть успешными только тогда, когда их поддерживает общественность и понимает суть решений властей. «А для этого необходимо взаимодействие органов власти с гражданами при принятии решений на всех уровнях» , - считает глава Центра общественного развития «Киевская перспектива» Марина Бурмака.