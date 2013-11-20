Департамент градостроительства разработал окончательный вариант реконструкции Подола

В Департаменте градостроения и архитектуры разработан окончательный вариант схемы движения транспорта на Подоле, который после утверждения Киевсоветом должен кардинально изменить Подол.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента.

Как отмечается, новая транспортная схема Подола предусматривает создание огромного пешеходного пространства, которое включит Андреевский спуск, Контрактовую площадь, часть улицы Сагайдачного от Контрактовой до Андреевской, Почтовую площадь, пешеходную аллею, лестницу Магдебургского права - пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск - Владимирскую горку. Будет создана и новая пешеходная зона в районе Ильинской церкви, возобновлен бульвар на Верхнем и Нижнем Валах.

«Статус пешехода станет приоритетным на территории Подола», - прокомментировал заместитель директора Департамента Андрей Вавриш

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По его словам, на большей части подольских улиц, которые будут определены как пешеходно-транспортные, будут обустроены пешеходные переходы, поднятые до уровня тротуара. То есть, переходя дорогу не пешеход будет опускаться на уровень проезжей частей, а наоборот - автомобиль должен будет подниматься на уровень тротуара. Поднятые пешеходные переходы, по сути, будут широкими лежащими полицейскими, что заставит водителей уменьшать скорость, независимо от того, находится на них пешеход, или нет. Это станет важнейшим фактором увеличения безопасности пешеходов на подольских улицах, отмечают в Департаменте градостроения.

Как напоминается в сообщении, Подол будет превращаться в пешеходный в рамках Проекта «Киев Самобытный».

«Программа рассчитана на длительный период и на различных этапах будет включать как простую реорганизацию движения, с использованием дорожных знаков и дорожной разметки, так и полную реконструкцию отдельных улиц с заменой инженерии, ведь большинство подольских улиц давно требуют капитального, а не ямочного ремонта», - сообщил Вавриш.

Как сообщал УНИАН, в мае с.г. председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время заседания Общественного гуманитарного совета Киева, на котором рассматривался вопрос создания и реализации программы «Киев Самобытный», выразил убеждение, что основную часть Подола можно обновить и навести там порядок на протяжении ближайших двух лет. По его словам, город не будет вкладывать в реконструкцию бюджетные средства.

«Владельцы зданий, а на Подоле в основном это коммерческие структуры, - это их прямая обязанность патриотическая, моральная, бизнес-социальная - вложить свои средства в реконструкцию своих объектов», - отметил Попов.

Как отмечалось на заседании, проект «Киев Самобытный» разработан с целью сохранения исторической среды на Подоле и Днепровских склонах, повышения комфорта и привлекательности Подола для туристов и горожан.