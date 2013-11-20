В Киеве во время конфликта между застройщиками и местными жителями умер мужчина

В Киеве во время конфликта, который произошел между представителями застройщика и местными жителями, умер мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичной милиции.

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По данным милиции, сегодня около 5 часов утра на улице Булгакова в Святошинском районе столицы произошел конфликт между представителями застройщика и местными жителями. В результате конфликта граждане, которые в течение последнего времени выступают против строительства, повалили установленный ранее забор. Впоследствии конфликт перерос в потасовку. Милиционеры, которые прибыли на место происшествия, вмешались и прекратили нарушение общественного порядка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следственным отделом Святошинского районного управления милиции города Киева начато уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины «хулиганство». Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, в милиции сообщили, что во время инцидента одному из киевлян от волнения стало плохо. «Сын, который находился рядом, повел его в сторону дома. Однако, подходя к дому, мужчина, 1953 года рождения, потерял сознание. Люди, которые находились рядом, вызвали на место скорую медицинскую помощь. Приехав, врачи приняли все безотлагательные меры, но, к сожалению, реанимационные действия не помогли. Медики констатировали смерть мужчины», - говорится в сообщении ОСО столичной милиции. Также отмечается, что врачи засвидетельствовали отсутствие каких-либо признаков насильственной смерти на теле умершего. Предварительная причина смерти – сердечный приступ, сообщили в милиции.