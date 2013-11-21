В Доме учителя эксперты и киевляне обсудили будущее столицы

11:30, 21 ноября 2013
Киев
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Без властей и оппозиции

Дом учителя, day.kiev.ua

19 ноября 2013 года в  историческом  Доме учителя собрались  представители общественных организаций, интеллигенции, бизнеса, бывшие меры Киева, эксперты и квалифицированные управленцы  на открытое заседание Киевской Муниципальной Ассамблеи.

Впервые за последние двадцать лет  киевляне  обсудили  будущее  столичного мегаполиса без  представителей власти и оппозиции, сообщает пресс-служба Киевской муниципальной ассамблеи.

В своем докладе Председатель набсовета Ассамблеи Иван Плачков  отметил, что Киеву, прежде всего, необходимо вернуть законно выбранного мера и Киевсовет.

Председатель  совета Ассамблеи Иван Салий  очертил круг вопросов, касающихся  инфраструктуры города, и предложил собравшимся принять участие в формировании экспертных групп.

Лидеры общественных мнений, эксперты и специалисты в своих докладах  рассказали о возможных путях решения бюджетных вопросов, вопросов культуры, градостроительства, безопасности, экологии, образования, медицины и пенсионного обеспечения.

Были сформированы экспертные группы по ключевым направлениям,  принято ряд рабочих документов. Сформированы рабочие группы по стратегическому планированию и  развитию социальной сферы

В своем программном заявлении, принятом единогласно на заседании, участники Киевской муниципальной ассамблеи  очертили цели, задачи и методы своей деятельности.

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