В Доме учителя эксперты и киевляне обсудили будущее столицы

19 ноября 2013 года в историческом Доме учителя собрались представители общественных организаций, интеллигенции, бизнеса, бывшие меры Киева, эксперты и квалифицированные управленцы на открытое заседание Киевской Муниципальной Ассамблеи.

Впервые за последние двадцать лет киевляне обсудили будущее столичного мегаполиса без представителей власти и оппозиции, сообщает пресс-служба Киевской муниципальной ассамблеи.

В своем докладе Председатель набсовета Ассамблеи Иван Плачков отметил, что Киеву, прежде всего, необходимо вернуть законно выбранного мера и Киевсовет.

Председатель совета Ассамблеи Иван Салий очертил круг вопросов, касающихся инфраструктуры города, и предложил собравшимся принять участие в формировании экспертных групп.

Лидеры общественных мнений, эксперты и специалисты в своих докладах рассказали о возможных путях решения бюджетных вопросов, вопросов культуры, градостроительства, безопасности, экологии, образования, медицины и пенсионного обеспечения.

Были сформированы экспертные группы по ключевым направлениям, принято ряд рабочих документов. Сформированы рабочие группы по стратегическому планированию и развитию социальной сферы

В своем программном заявлении, принятом единогласно на заседании, участники Киевской муниципальной ассамблеи очертили цели, задачи и методы своей деятельности.