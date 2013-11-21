Власти обещают согласовать с киевлянами расположение МАФов

Власти Киева обещают обсудить с представителями органов самоорганизации населения план расположения малых архитектурных форм на подконтрольной им территории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко во время заседания Общественного совета при КГГА, на котором была обсуждена концепция Комплексной схемы размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве.

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Голубченко пообещал учесть все замечания и предложения, озвученные на этом заседании, а также продолжить общественные обсуждения новой концепции схемы.

Запланированы также встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере малого и среднего бизнеса.

«Разрабатывая эту схему, мы имели две цели: первая – это дать возможность сегменту малого и среднего бизнеса работать в легитимной схеме, вторая – это ответ на социальное настроение. Киевляне не хотят иметь в городе такое количество малых архитектурных форм. Об этом свидетельствуют обращения граждан, поступающие в городской Контакт-центр», – подчеркнул Голубченко.

На общественных слушаниях представители власти подчеркнули, что Комплексная схема разрабатывалась с учетом требований строительных, санитарно-гигиенических норм, а также действующих градостроительных ограничений и требований по охране окружающей природной среды и рационального использования территорий, охране историко-культурного наследия, земельно-хозяйственного устройства.

Согласно информации КГГА, исходя из этих норм, были учтены такие ограничения для расположения киосков: минимальное расстояние от проезжей части улиц - не менее 5 м; не менее 20 м - к подземному пешеходному переходу, входу-выходу из метро, к перекрестку улиц, остановке городского транспорта; не менее 100 м - к железнодорожным переездам; не менее 0 м - к капитальным сооружениям; 25 м - к прибрежным защитным полосам малых рек, ручьев и ручейков, а также прудам площадью менее 3 га; 50 м - к средним рекам, водохранилищам на них, водоемам, а также прудов площадью свыше 3 га; не менее 100 м - к большим рекам, водохранилищам на них и озерам.

Также предложены дополнительные ограничения: минимальное расстояние от объектов памятнико-охранного значения - не менее 20 м; от дошкольных и общеобразовательных учебных заведений - не ближе 100 м (в случае продажи табачных и алкогольных изделий – не ближе 200 м); от государственных и муниципальных учреждений - не ближе 50 м, от медицинских учреждений - не ближе 50 м.

В целом в городе должно остаться 6500 временных сооружений. Комплексная схема будет утверждена в виде графических (в gis-формате) и текстовых материалов и в виде набора геопространственных данных, представленных на веб-портале городской власти, на котором каждый житель города сможет ознакомиться с ней.

Как сообщал УНИАН, власти Киева намерены до конца года принять все необходимые нормативные документы для благоустройства сети МАФов и временных сооружений. В следующем году планируется начать работы по наведению порядка в этой сфере. В целом демонтировать предусмотрено до 8 тыс. киосков.