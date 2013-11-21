В Киеве экс-депутата райсовета посадили на 5 лет





К 5 годам лишения свободы приговорен бывший депутат одного из районных советов города Киева, который возглавлял преступную группу, обманувшую предпринимателей на общую сумму около 1,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, разоблачили преступную схему работники столичного УБОПа.

К преступной сделке депутат привлек свою сообщницу, которая на то время работала в Киевской городской государственной администрации и имела доступ к необходимой преступникам документации.

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Внедрить преступную схему махинаторам удалось благодаря должностям, которые они занимали, отмечается в сообщении.

Преступники обещали предпринимателям решить любой вопрос. Самыми выгодными для себя они определили оформление разрешительной документации на размещение малых архитектурных форм в Киеве. Потерпевших приглашали прямо в административное здание, где проходила выдача официальных документов на размещение МАФов. Однако из рук чиновников обманутые получали фиктивные бумаги (с печатью и подписью), которые на первый взгляд невозможно было отличить от оригинала.

За услуги чиновники брали несколько тысяч долларов и более за МАФ.

Работниками спецподразделения УБОПа была собрана достаточная доказательная база для признания судом вины фигурантов. Участникам группы инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст.358 (подделка документов, штампов, печатей) Уголовного кодекса Украины.

Депутат райсовета приговорен к 5 годам заключения, а к его сообщнице суд применил условно-досрочное освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.