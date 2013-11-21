Ряд общественных организаций планируют отметить в Киеве годовщину Оранжевой революции

Киевская городская государственная администрация получила по состоянию на 11.00 четыре письменных сообщения о проведении в пятницу, 22 ноября, массовых мероприятий в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте общественных коммуникаций КГГА, Общественное движение «Спільна справа» заявило, что с 16.00 намерено начать на Майдане Незалежности бессрочную акцию, посвященную 9-й годовщины Помаранчевой революции, а также с 19.00 - бессрочной акции в поддержку подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Запланированное количество участников акции - 10 тыс. человек.

Общественное движение «Украинская патриотическая альтернатива» заявило о намерении провести на Майдане Незалежности ряд мероприятий, а именно: с 10.00 до 20.00 - фотовыставку «Помаранчевая революция: как это было», с 10.00 до 17.00 - музыкальный марафон «Разом нас багато», с 17.00 до 19.00 - митинг ««Українські цінності, відстояні Майданом – це європейські цінності»». С 18.30 до 20.00 предусмотрено факельное шествие ««Освітлимо шлях європейського дому»» по маршруту: Майдан Незалежности – ул. Институтская – ул. Банковая – Администрация Президента Украины.

ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции» сообщила, что также будет отмечать на Майдане Незалежности с 8.00 до 24.00 9-ю годовщину Помаранчевой революции, а также 3-ю годовщины Налогового майдана. У них тоже запланировано факельное шествие, которое состоится по маршруту: Бессарабская площадь – ул. Крещатик – Майдан Незалежности. Заявлено участие 5 тыс. человек.

Также поступила заявка от инициативной группы граждан города Луганск (Коваленко С.П.) относительно проведения с 10.00 22 ноября по 10.00 24 ноября на Майдане Незалежности собрания граждан с целью обсуждения социально-экономической ситуации в Украине. Запланированное количество участников акции - 2 тыс. человек.

Кроме того, КГГА получила две заявки от «УДАРа» и «Батькивщины» на проведение 24 ноября в центре Киева народного вече «За европейскую Украину». Сбор участников состоится в парке Шевченко с 9.00 до 11.30, с 11.30 до 12.30 шествие по маршруту: ул. Владимирская – бульвар Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик - Европейская площадь, где до 16.00 будет проходить митинг.

Заявленное «Батькивщиной» количество участников акции - 35 тыс. чел.

КГГА не обращалась с исковым заявлением к судебным органам относительно ограничения проведения указанных мероприятий.