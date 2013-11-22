На Майдане осталось около 50 человек

По состоянию на 10.00 на Майдане Независимости под дождем находится около 50 человек, протестующих против решения Кабмина о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции призывают Президента Украины Виктора Януковича выполнить все условия, которые выдвинул ЕС для подписания Соглашения об ассоциации, и планируют продолжать акцию в течение, как минимум, трех дней.

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На митинге также присутствовал лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

Он отметил , что "важно, чтобы люди чувствовали, что мы все вместе можем сделать много всего в Украине только объединившись вместе, другого пути нет"