В киевском метро поменяют цвет жетонов

После новогодних праздников в столичной подземке поменяют жетоны: вместо синих киевляне будут пользоваться зелеными пластиковыми кружочками. Связано это с подорожанием проезда до 3 гривен — соответствующий проект КГГА сейчас проходит общественное обсуждение. Изготавливать новые жетончики никто не будет — они остались с 2010 года, когда при последнем подорожании их тоже меняли, сообщает газета Вести.

Пока в метрополитене не могут назвать точную дату смены пластика. Скорее всего, это произойдет в середине января. «Сейчас проект решения о подорожании проезда обсуждается. Если его примут, то, конечно, цвет жетончиков поменяется. Сейчас мы пользуемся синими, а до этого были зеленые — на них и поменяем. Они никуда не делись, а хранятся у нас на складе. Себестоимость такого жетончика — 60 копеек», — рассказали нам в метро.

Специалистам достаточно будет нескольких минут, чтобы перепрограммировать турникеты с синих кружочков на зеленые.