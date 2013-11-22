На Майдан пришли исполнители с судебным запретом на акции

В сопровождении представителей милиции на Майдан Незалежности в Киеве пришли судебные исполнители с решением суда о запрещении проводить мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади находятся около 200 митингующих.

Также на главную площадь столицы привезли деревянные домики, которые обычно устанавливаются вокруг елки в канун Нового года.

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Кроме того, грузовой КамАЗ привез на Майдан серые металлические заборы, которыми, как правило, ограждают места проведения мероприятий с участием официальных государственных деятелей.

В то же время, участники акции призывают друг друга не расходиться и продолжать акцию.

Также следует отметить, что в начале ул. Институтской припаркованы несколько автобусов с правоохранителями и один большой автозак.

Такие же автобусы стоят на улице Городецкого за консерваторией.