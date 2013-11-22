На столичном Евромайдане уже собрались около тысячи человек

В Киеве, на Майдане Незалежности, увеличивается количество участников акции протеста против распоряжения правительства, которым приостановлена подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на сильный дождь, который идет в Киеве, количество участников увеличились с 200 человек, которые находились здесь днем, до около тысячи сейчас, по состоянию на 17.30. И люди продолжают подходить.

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В то же время, на главной площади столицы коммунальные службы завершили монтаж восьми деревянных домиков к новогодним праздникам.

Работники правоохранительных органов в касках выстроились вокруг этих домиков и вдоль участка ул. Крещатик неподалеку от них.