КГГА получила полтора десятка заявок на акции 24 ноября

Киевская городская государственная администрация получила полтора десятка сообщений от разных организаторов о намерении провести массовые мероприятия в столице 24 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте общественных коммуникаций КГГА.

Согласно заявкам, акции будут носить разноплановый характер.

Так, подано три заявки от ПП «УДАР», ВО «Батькивщина» и ПП «Европейская партия» о проведении митинга-шествия Народное вече «За Европейскую Украину». Мероприятие пройдет с 9.00 до 17.00 по маршруту: парк им. Тараса Шевченко - ул. Владимирская - бульв. Т. Шевченко - ул. Крещатик – Европейская площадь. Вместе заявлено участие 38 тыс. чел.

Также поданы заявки на проведение встреч с избирателями от народных депутатов П.Петренко и Л.Емца с 9.00 до 17.00 по маршруту проведения Народного вече, а именно от парка им. Шевченко до Европейской площади. Петренко ожидает встречи с 3,5 тыс. чел., Емец – с 50 тыс. избирателей согласно поданным заявкам.

Украинский Союз промышленников и предпринимателей собирается на Михайловской площади с 8.00 до 14.00 провести мероприятие «Строим Европу в Украине». Ожидается участие до 10 тыс. чел.

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В это же время на Михайловской площади народный депутат Украины А.Калетник и ВОО «Родительский комитет Украины» организуют акцию «Хоровод-прощание с евро-гомо-интеграцией». Согласно заявкам в акции примут участие 2 тыс. чел.

Также на Михайловской площади с 10.00 Славянская партия (А.Лузан) будет проводить акцию в поддержку приостановки ассоциации с ЕС. Количество участников не указано.

Кроме того, 24 ноября гр. В.Онищенко организует акцию сторонников украинской сборной на ул. Грушевского, 3. Время проведения мероприятия с 8.00 до 20.00. Заявлено участие 50 тыс. чел.

ОО «Украинская Пастафарианская церковь» планирует провести акцию на Майдане Незалежностии относительно равноправия конфессий. Заявлено участие 60 чел.

На Софийской площади с 14.00 до 20.00 будет проходить мероприятие по трезвому способу жизни.

Среди других заявок, сообщение от ООО «Украинская консалтинговая и медиа группа» о проведении на ул. Крещатик в 14.00 флеш-моба по случаю открытия ТРЦ «Гулливер» с участием 120 чел.

Есть также на этот день заявка на проведение акции «Против пропаганды В.Кличко употребления пива», которую организует ОО «Трезвый Киев» по маршруту Спортивная площадь - ул. Саксаганского - ул.Антоновича (с 12.00 до 15.00). Хотят привлечь тысячу участников. А также мероприятие по недовольству политикой руководства партии УДАР, которую гражданин-организатор собирается провести с участием 5 тыс. чел. на ул. Антоновича, 5 с 11.00 до 16.00.