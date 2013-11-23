Возле Мемориала жертвам Голодомора в Киеве почтить память погибших от голода собралось более 5 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, через несколько минут возле Мемориала начнется панихида, которую отправят Патриарх Киевский и Всей Руси Украины Филарет, иерархи УГКЦ, УПЦ, РКЦ.

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К участию также приглашены представители всех церквей и религиозных организаций Украины, политики, дипломатические представители. После завершения панихиды, ориентировочно в 16.00, начнется общенациональная акция “Зажги свечу памяти”. Запланировано, что возле Национального мемориала Голодомора будет зажжено более 10 тысяч свечей.