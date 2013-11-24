В парке Шевченко собралось несколько тысяч человек

В столичном парке имени Тараса Шевченко собрались уже несколько тысяч участников народного вече “За европейскую Украину!”.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат флаги с символиками трех оппозиционных политических сил - ВО “Свобода”, “Батькивщина” и “УДАР”.

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Кроме того, участники акции держат флаги Украины, флаги с символикой Евросоюза и красно-черные флаги.

Как известно, шествие от парка Шевченко к Европейской площади должно начаться в 12.00.