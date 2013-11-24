Около 10 тысяч участников веча "За европейскую Украину!" начали шествие
12:35, 24 ноября 2013Киев
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От КНУ им. Шевченко
Євромайдан Киев / Фото: Фейсбук Виталий Уманец
Около 10 тыс. участников народного вече “За европейскую Украину!” отправились от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.
Как передает корреспондент УНИАН, участники шествия, возглавляющие колонну, держат большой флаг Украины и большой флаг с символикой Европейского Союза.
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К колонне присоединяются люди, которые ожидали начала шествия на бульваре Шевченко и возле Дома учителя.
Колонну возглавляют оппозиционные политики
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