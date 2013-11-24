Около 10 тысяч участников веча "За европейскую Украину!" начали шествие

Около 10 тыс. участников народного вече “За европейскую Украину!” отправились от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

Как передает корреспондент УНИАН, участники шествия, возглавляющие колонну, держат большой флаг Украины и большой флаг с символикой Европейского Союза.

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К колонне присоединяются люди, которые ожидали начала шествия на бульваре Шевченко и возле Дома учителя.

Колонну возглавляют оппозиционные политики