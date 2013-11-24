На Михайловской площади митингуют против "еврогомоинтеграции"

На Михайловской площади в Киеве с лозунгом «Нет евро-гомо-интеграции» митингуют противники подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Как сообщает Радио Свобода, на площади расположен большой белый шар с надписью «Евро = Гомо» и с нарисованным перечеркнутым петухом и флагом ЕС. Вокруг этого шара водят хоровод.

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Всего на площади около 500 участников акции, и люди продолжают подходить.

Параллельно происходит шествие от Оперного театра к Михайловской площади с сине-желтыми флагами.

Возле Оперного театра в Киеве и к Михайловской площади припаркованы около 30 автобусов УСПП (« Украинский союз промышленников и предпринимателей»).

Организаторами «Прощания с евро-гомо -интеграцией» выступают Глобальная коалиция за естественную семью «Останови это сейчас», «Родительский комитет Украины», «Союз граждан Украины».

Оппозиционная акция в поддержку евроинтеграции началась в 12:00 возле памятника Тара Шевченко в Киеве.