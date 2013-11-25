Евромайдан пытается разогнать "Беркут"

В пять часов утра люди в черной одежде и масках напали на людей на Майдане Независимости. Такими сообщениями начали пестреть социальные сети утром 25 ноября, сообщает ТСН.

Возмущенные люди пишут, что на майдан пытался проехать грузовик с прицепом, однако его не пустили люди. "Беркут" окружил площадь двойным кольцом. Митингующие пишут, что "Беркут" бьет ногами одиноких людей. В социальных сетях призывают прийти и помочь защитить мирных людей.

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Позже часть людей зажали возле стеллы. Люди кричали "Ганьба!". На Майдан Независимости приехала техника для установки катка и новогодней елки. "Беркут" пока не трогает людей, но окружил площадь со щитами. На площади находится 200 митингующих, "Беркута" и "титушок" - 300.

Напомним, что ранее "Беркут" снес палатки Евромайдана в Киеве под возгласы "Ганьба!".