В Киеве задержали поджигателей авто, уничтоживших десятки машин

За последнее время в спальных районах столицы неизвестные сожгли или повредили несколько десятков автомашин.

Столичная Госавтоиспекция смогла схватить пироманов на горячем. В понедельник, около половины третьего дня, экипажу отдела ГАИ Дарницкого района поступила информация о том, что на улице Чавдар у дома № 9 неизвестные пытаются поджечь автомобиль «Сеат».

Подъезжая к месту события, правоохранители увидели мужчину, который нервно жестикулировал и указывал милиционерам на убегающего парня. Сотрудники Госавтоинспекции смогли задержать неизвестного на соседней улице. Как выяснилось, мужчина пытался поджечь сразу три автомобиля. Он уже облил их бензином и бросил тряпку. Но довести до конца задуманное помешал владелец одной из машин, сообщает first-gear.in.ua.

По словам очевидцев, задержанный был не один. Еще двоим неизвестным удалось скрыться с места на «Ладе Приора» с харьковскими номерами в сторону Южного моста. Информацию об этом патрульные передали дежурному по городу. Через 20 минут сотрудники ГАИ Печерского района задержали «Ладу» возле дворца «Украина». При этом злоумышленник уже успел снять с автомобиля номерные знаки. А вот второго скрывшегося задержали чуть позже в одном из кафе у дворца «Украина».

Поджигатели оказались харьковчанами. Двое из троих задержанных уже имели проблемы с законом. Сколько поджогов на их счету выясняет следствие. Так же пока не ясно, с какой целью молодые люди уничтожали чужие автомобили.

Как сообщал УНИАН, за последнее время в Киеве были сожжены десятки автомобилей. Последний такой случай, когда за одну ночь было сожжено около десятка авто, произошел несколько дней назад. За одну ночь столичным спасателям пришлось несколько раз выезжать на тушение пожаров в автомобилях.

Так, в ночь с 20 на 21 ноября около двух часов ночи на одной из улиц Киева вспыхнул автомобиль «Шкода», стоящий на самодельной стоянке. Машина сгорела почти моментально, а огонь быстро перекинулся на соседние «Дэу Ланос», «Шевроле Лачети», «Нексию» и «Шевроле Авео». Причиной пожара стал поджог.

Уже через полчаса спасателям пришлось отправиться на вызов на соседнюю улицу. Там подожгли «Ниссан» и «Мицубиси», которые сгорели до тла. Кроме того, поврежденным оказался и стоящий рядом еще один «Ниссан». А в еще одном авто оказалось разбито стекло.

Уже во время ликвидации огня пожарные услышали громкий хлопок - это был очередной поджог, загорелись «Форд» и китайский внедорожник.

В целом за одну ночь неизвестные успели уничтожить и повредить 10 автомобилей.