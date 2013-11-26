Гостиный двор продолжает превращаться в ТРЦ: скоро начнут строить крышу

Вчера появились результаты опроса киевлян, какой они хотят видеть обновленную Контрактовую площадь. Большинство представляет ее пешеходно-велосипедной, с музеями, парками, зонами отдыха и без ТРЦ, пишут "Вести".

Правда, избежать появления торгового центра уже нельзя — тут в разгаре реконструкция Гостиного двора, который откроется в 2015 году.

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«Демонтажные работы мы почти закончили, подходят к концу работы по защите здания от влияния метрополитена, и начнем строить перекрытие крыши», — сказал нам директор ведущей реконструкцию компании Дмитрий Ярыч.