Киев сохранил лидерство в национальном рейтинге конкурентоспособности – исследование

Киев вновь возглавил национальный рейтинг конкурентоспособности регионов Украины – 2013, подготовленный Фондом «Эффективное управление» при поддержке Всемирного экономического форума.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации рейтинга, составленного в форме специального отчета уже в шестой раз, отмечалось, что в этом году все без исключения регионы Украины улучшили свои позиции по сравнению с показателями прошлого года.

Согласно отчету, в первую пятерку рейтинга вошли Киев, Харьковская область, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области – крупные промышленные регионы с развитой инфраструктурой и бизнесом. Комментируя результаты рейтинга, соавтор отчета, старший менеджер фонда «Эффективное управление» Игорь Гончаренко отметил, что по сравнению с прошлым годом пятерка претерпела изменения. «Во-первых, в пятерку впервые вошла Одесская область – сразу на третье место. А Киев сохранил лидерство», - сказал Гончаренко.

Он также отметил, что наибольший рост продемонстрировали Крым и Хмельницкая область – на 11 и 7 позиций соответственно. В то же время, перечень аутсайдеров не изменился. В пятерку худших по-прежнему входят Черниговская, Тернопольская, Житомирская, Херсонская и Кировоградская области.

По словам Гончаренко, в основу составления рейтинга легли исследования 12 основных составляющих развития регионов, включая уровень образования, охраны здоровья, технологическую готовность регионов, инновации, эффективность рынка труда и общий объем рынка.

«В рамках исследования мы опросили 2080 руководителей компаний, представляющих малый, средний и крупный бизнес всех регионов Украины по 10 отраслям, - сказал Гончаренко. - Одновременно мы попросили их указать проблемы ведения бизнеса в текущем году и обратили внимание, что впервые на первое место вышла проблема нестабильности государственной политики”.

По словам Гончаренко, в целом регионы Украины оказались крайне неоднородными в части развития, и разрывы между регионами по тем или иным сферам остаются весьма существенными. «Разрывы увеличились по показателям образования, эффективности рынка труда, технологической готовности и инновациям. Большие разрывы отмечаются по показателям развития инфраструктуры и по размерам рынка», - сказал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Киев также возглавил рейтинг конкурентоспособности регионов, однако в пятерку лидеров входили Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

В сентябре текущего года Украина заняла 84 место из 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны. Лидерами рейтинга в этом году, как и в прошлом, стали Швейцария, Сингапур и Финляндия. А наименее конкурентоспособными стали Бурунди, Гвинея и Чад.

Фонд «Эффективное управления» создан в 2007 году по инициативе украинского бизнесмена Рината Ахметова с целью разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики.