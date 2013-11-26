Милиция задержала "нарковолонтера", который собирал деньги на дозу

Работники Днепровского районного управления столичной милиции разоблачили и задержали мошенника, который представлял себя как волонтера, собирая средства возле одного из торговых центров с коробкой для пожертвований.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, парень призывал прохожих помочь тяжело больному ребенку. Однако, увидев правоохранителей, он притих. На просьбу милиционеров предоставить документы, подтверждающие то, что он работает в благотворительном центре, не смог.

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Для выяснения всех обстоятельств парня доставили в районное управление, где он рассказал, что является наркозависимым с большим стажем, поэтому все время нуждается в средствах для приобретения очередной дозы. Забрав у настоящего волонтера коробку с фотоснимком больного ребенка, наркозависимый таким способом «зарабатывал» от 200 до 800 гривень в день.

Следственным отделом Днепровского районного управления начато уголовное производство по части 1 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.