В Киеве стартовал Детский песенный конкурс Евровидение-2013

В Национальном дворце искусств «Украина» официально стартовал Детский песенный конкурс Евровидение-2013.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания, в торжественной церемонии открытия приняли участие юные конкурсанты, делегации из 12 стран мира, представители СМИ и звездные гости.

С приветственной речью к гостям и участникам песенного биеналле обратились вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, советник премьер-министра Украины Валентина Довженко. Также с праздником собравшихся поздравили врио генерального директора Национальной телекомпании Украины Александр Пантелеймонов и исполнительный директор Детского Евровидения Владислав Яковлев.

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Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко напомнил, что 2013 год провозглашен Президентом Украины Годом детского творчества, и этот международный конкурс молодых исполнителей является достойным итогом ряда мероприятий тематического года.

В свою очередь Уполномоченный по правам ребенка зачитал приветствие Президента Украины Виктора Януковича участникам, организаторам и гостям Евровидения-2013, в котором Президент страны выразил надежду, что киевское Евровидение-2013 зажжет новые звезды на европейском музыкальном небосклоне, и пожелал конкурсантам успехов и побед.

На церемонии открытия выступила победительница Детского Евровидения-2012 украинская певица Анастасия Петрик и исполнила свою новую песню «Victory».