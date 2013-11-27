На Подольском мосту восстановили строительные работы

На Подольско-Воскресенском мосту вновь оживились строительные работы. Сюда уже поступили первые 4,5 миллиона госбюджетных гривен финансирования из 19,5 миллиона запланированных, пишут "Вести".

А в середине декабря наконец доделают арку моста — установят последние секции. Помогать в этом, кстати, будут специалисты швейцарской компании «Еврокон», которые поднимали затонувший лайнер «Коста Конкордия».

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Строительство моста фактически замерло два года назад после падения плавучего крана «Захарий», с помощью которого и возводили огромную арку моста, соединяющего Труханов остров и набережную Днепра. Тогда комиссия пришла к выводу, что кран упал из-за нарушения правил безопасности. По словам руководителя группы авторского надзора института «Киевсоюздорпроект» Эдгара Годика, теперь две оставшиеся секции арки будут поднимать с помощью мощных домкратов. Их установят на высоте 75 метров над землей. А сами секции подвезут на плавучей платформе. Для подготовки понадобится две недели, а сами секции поднимут за один день. Сейчас кран «Захарий» находится в Николаеве на судостроительном заводе, его уже почти отремонтировали — восстановили стрелу, поменяли тросы, но пока нет электроники и системы балансировки.

Впрочем, пока еще не решены вопросы с дачниками Русановских садов, через участки которых должен пройти мост. По словам замдиректора «Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений» Николая Васильцова, 41 дачника не устраивают предложения по компенсации, и они судятся. С остальными уже все решено — часть из них получили квартиры, компенсацию или участки в Быковне. Кроме русановских дач, строительству мешает общежитие завода «Ленинская кузня» на Рыбальском острове. На выселение выделено 136 млн грн, но деньги пока не дошли.