До 20 декабря киевляне могут высказаться относительно повышения тарифов на транспорт

До 20 декабря 2013 года киевляне могут направлять свои предложения и замечания относительно проекта распоряжения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения», заполнив соответствующую форму.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Проект, подготовленный Департаментом экономики и инвестиций КГГА, предусматривает установление тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским транспортом на уровне 3 грн. Вместе с тем, стоимость проездных билетов остается неизменной, а льготные категории граждан смогут и в дальнейшем ездить бесплатно. По мнению разработчиков проекта распоряжения, такое предложение в то же время позволяет обеспечить и социальную защиту киевлян, которые постоянно пользуются транспортом, и обеспечить бесперебойную работу КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс». Также это позволит уменьшить нагрузку на городской бюджет, который согласно действующему законодательству должен возмещать убытки транспортных предприятий, если действующие тарифы не покрывают затраты на предоставление услуг.

Направлять предложения и замечания можно в адрес управления ценовой политики Департамента экономики и инвестиций: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 36, или на электронную почту: cinpolit@kievcity.gov.ua. В обращении необходимо указать фамилию, имя и отчество, организацию (учреждение), должность, телефон/факс/e-mail и, собственно, предложения.

Отчет о результатах обсуждения будет обнародован на официальном сайте КГГА не позже, чем через две недели по окончании обсуждения.