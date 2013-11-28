С 28 по 30 ноября движение транспорта на мосту Метро и Броварском проспекте ограничат

Работники КК «Киевавтодор» начали работы по ликвидации ямочности на проезжей части от Днепровского спуска до Каховского путепровода (через мост Метро и Броварской проспект).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ремонтные работы будут проводиться с 8:30 до 15:30 в четверг, пятницу и субботу (с 28 по 30 ноября).

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В связи с этим движение автотранспорта будет поочередно ограничено в каждом направлении.

В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.