На Андреевском спуске напротив дома Булгакова появится культурный центр

На Андреевском спуске появятся культурный центр с залами-трансформерами, жилые студии и паркинг. Компания-застройщик представила концепцию того, как будет выглядеть территория на месте снесенной фабрики «Юность», пишут "Вести".

В апреле прошлого года на Андреевском спуске, напротив дома Булгакова, снесли три здания, включая сооружение бывшей швейной фабрики «Юность» — тут планировалось построить многоэтажный офисный комплекс. Это вызвало бурные протесты киевлян. В итоге компания отказалась от своих планов и создала Общественно-экспертный совет, который должен был решить, что строить на этом месте.

Примерная концепция уже готова. 65% территории квартала «Юности» хотят отвести под культурный центр и общественную зону: «Центр будет организован по принципу открытой площадки, в котором будут зал-трансформер для театрально-музыкальных событий, выставочные, дискуссионные и конференц-площадки, а также инфраструктура — кофейня, книжный магазин, инфо-центр. Кроме этого, тут могут появиться общественный амфитеатр и парк», — говорят в фирме.

По теме: Ремонт Андреевского спуска перенесли на год из-за нехватки средств

Самое интересное, что рядом с культурным центром появится жилая застройка — она займет 35% территории. Сам проект еще не разработан. Однако, по словам члена Общественного совета, любителя киевской старины Михаила Кальницкого, тут будут необычные квартиры-студии. «Это будут жилые студии для тех, кто готов адаптироваться к жизни в этом месте. Они должны понимать, что рядом будут проходить концерты, спектакли, выставки, и должны с этим мириться и не мешать», — говорит Кальницкий. В компании обещают, что здания будут вписываться в историческую часть Андреевского спуска: у них будут мансарды и зеленые крыши, а главное — не много этажей. На самом спуске новоделы обещают не выше существующих тут зданий, а чем ближе к Замковой горе — тем их этажность немного повысится. Жилье планируют строить с паркингами, чтобы не заставлять улицы авто. «Вероятно, гаражи будут встроены в склоны, там большой перепад высот — 15 метров, и это можно сделать», — говорит Кальницкий.

Будут ли восстанавливать разрушенные в прошлом году здания фабрики «Юность», сейчас решают. «Члены Общественного совета подняли вопрос, нужно ли это делать, и решили, что в данном случае необходимо голосование. Результаты будут опубликованы на следующей неделе», — говорят в «ЭСТА Холдинге». Затем концепцию обсудит экспертная палата, в которую входят архитекторы, и только после этого приступят к проектным работам. По примерным оценкам, на строительство потребуется примерно два года.