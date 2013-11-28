Киевскую позапрошлогоднюю елку подарили Житомиру

Скандальную 40-метровую елку-конус, под которой встречали Новый 2012-ый год на Майдане, подарили Житомиру, но устанавливать ее не будут, поскольку это требует больших технических и финансовых затрат.

После прошлогодних возмущений киевлян устанавливать ее в столице снова не решились. Ее подарили Житомиру, но с условием, что за деньги города-получателя ее установит благотворительный фонд "Таврийские игры".

Юрий Янушевич, директор КП «Электрические сети наружного освещения «Горсвет», на баланс которого передали елку, рассказал, что установка 40-метрового подарка на площади Королева в Житомире является достаточно затратной и проблемной, пишет zhitomir.info.

"Я не знаю хорошо или плохо, что вам на баланс передали елку, но это же именно та «елка», над которой смеялась вся Украина. На тебе боже, что мне негоже", - говорит член горисполкома Виталий Француз.

В интернете пользователи елку-конус называли "террикон посреди Киева", "кулечек для семечек", "творение кубистов", "ковер, который скрутили в конус", "конус-ковролин", "кол, на который будут публично сажать", "сигнальный буй", "детская игрушка-пирамидка", "перевернутое мороженое", "боеголовка" и другими, в том числе и нецензурными, выражениями.