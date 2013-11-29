Из-за массовых акций в центре Киева может усложниться движение транспорта

Сегодня в центре Киева возможно осложнение движения транспорта в связи с проведением массовых акций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, из-за запланированных массовых акций, которые будут проходить на Майдане Незалежности и Европейской площади, в центральной части города возможно временное осложнение движения транспорта и возникновение заторов.

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В КГГА советуют по возможности выбирать другие маршруты передвижения.