Из-за массовых акций в центре Киева может усложниться движение транспорта
10:53, 29 ноября 2013Киев
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Водителей просят выбирать другие маршруты
В центре Киева может быть усложнено движение
Сегодня в центре Киева возможно осложнение движения транспорта в связи с проведением массовых акций.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, из-за запланированных массовых акций, которые будут проходить на Майдане Незалежности и Европейской площади, в центральной части города возможно временное осложнение движения транспорта и возникновение заторов.
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В КГГА советуют по возможности выбирать другие маршруты передвижения.
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