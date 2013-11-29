Общественный совет при КГГА намерен помочь развитию культуры в Киеве

Глава департамента культуры КГГА Светлана Зорина пообещала начать встречаться для обсуждения вопросов развития культуры с представителем Общественного совета при КГГА каждый вторник с 15:00 по 16:00. По мнению членов совета, это позитивно повлияет на положение дел в отрасли, передает портал КиевВласть.

Как выяснилось, за текущий год встреча главы департамента культуры Светланы Зориной и профильного представителя общественного совета Раисы Заклецкой произошла всего лишь однажды. Это не смотря на то, что Зорина, согласно распоряжению КГГА № 477 от 8.04.2013 и ее утвержденному рабочему графику, обязана была находить время для консультаций с представителем общественности по культуре еженедельно.

Надо полагать, общественный совет при КГГА пытается начать влиять на принятие решений в культурном департаменте столичного муниципалитета, и смысл в этом, безусловно, есть.

По словам главы общественного совета при КГГА Марины Бурмаки, в первую очередь совет будет помогать департаменту культуры стать более открытым.

«Факт, что сегодня эта структура плохо выполняет Закон «О доступе к публичной информации», не имеет своего веб-сайта, из-за чего киевляне часто не могут ознакомиться с тендерными объявлениями, конкурсами на замещение вакансий и пр. К тому же на сегодня в Киеве остается закрытой процедура организации концертных программ общегородских праздников. Киевляне не имеют никакого влияния на их содержательную часть, на определение организаторов этих мероприятий»,- объясняет Марина Бурмака.

По ее словам, обеспокоенность Общественного совета вызывает также закрытость процедуры утверждения творческих программ проведения Дней Киева заграницей.

«Например, на проведение Дней Киева в Вене в апреле этого года из городской казны было потрачено 673 тыс. грн, а Дней культуры в Москве в октябре - 755 тыс. грн. А вся творческая программа этих мероприятий сегодня утверждается только несколькими чиновниками за закрытыми дверями»,- говорит Марина Бурмака.

В свою очередь Светлана Зорина сообщила, что у департамента культуры КГГА в 2014г. должен будет появиться свой сайт.

ЧАС.ua