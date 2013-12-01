Общественный совет при КГГА требует немедленно расследовать события на Майдане 30 ноября

Общественный Совет при КГГА направил открытое письмо руководству города, в котором выражает свое возмущение по поводу событий ночи 30 ноября, когда на Майдане жестоко разогнали мирную студенческую акцию.

Об этом говорит в своем блоге председатель Общественного Совета при КГГА Марина Бурмака (http://blogs.korrespondent.net/users/blog/mpburmaka/a126165).

Члены Общественного совета при КГГА убеждены, что для принятия решения о применении силы не могло быть, и не было никаких законных оснований. «Мы считаем это беспрецедентным нарушением Конституции, законов, демократических и общечеловеческих норм. Это преступление против киевлян и других граждан, приехавших из разных уголков Украины и из-за границы, чтобы на мирной акции заявить свою позицию», - считает Марина Бурмака .

По ее словам, киевская администрация должна гарантировать безопасные условия для мирных демократических собраний, но «в кровавых событиях той ночи чиновники городской власти проявили недопустимую бездеятельность, чем способствовали превращению столицы Украины на символ деспотии и репрессий».

Марина Бурмака отметила о той неоднозначные роли, которую сыграли коммунальные службы в провоцировании разгона демонстрантов. Ведь официально МВД ссылается, что именно по просьбе коммунальщиков, которое не было выполнено участниками Майдана вызывает множество вопросов.

«Неужели в реальности устные просьбы коммунальщиков имеют такую действенность? Чем обоснована необходимость устанавливать елку и каток именно этой ночью - за месяц до Нового года? Почему, вместе с приездом коммунальщиков, на месте оказалось такое количество беркутовцев, построенных посреди ночи и готовых к атаке? Уведомили ли городские коммунальщики свое руководство, что у них есть проблемы с установкой елки и дало ли руководство согласие на обращение в милицию с просьбой силового разгона? Наконец, кто конкретно подписал приказ о монтажные работы этой злосчастной елки на Майдане ночью 30 ноября?», - Говорится в блоге Марины Бурмаки.

В результате, по выражению председателя Общественного совета, «елка, которая должна быть символом Рождества, уже справедливо названа «кровавой».

По убеждению Марины Бурмаки, иск от КГГА о запрете проводить акции в центре Киева до 7 января свидетельствует о том, что власть совершенно не понимает своих граждан. И любые разговоры о партнерских отношениях, взаимодействии или даже местном самоуправлении выглядят как-то нелепо.

Выражая позицию киевлян, Общественный совет при КГГА направила открытую требование к руководству города о срочном всестороннее и объективное расследование действий структурных подразделений городской администрации, причастных к провоцированию данного конфликта, а также действий соответствующих служб, которые должны были защитить киевлян. «Мы требуем, чтобы фамилии причастных должностных были обнародованы, а этих людей были привлечены к юридической ответственности за их преступные действия или бездействие. Мы считаем, что власть должна принять неотложные меры для защиты жизни и здоровья граждан в столице, их прав и свобод, и предотвращения в будущем подобных преступлений», - говорится в открытом письме Общественного совета.