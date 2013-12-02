За гостиницей «Днепр» горит здание

В центре Киева, по улице Михаила Грушевского, 4 Б, горит нежилое здание.

Как передает корреспондент УНИАН, на месте присутствуют три автомобиля пожарной службы.

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Причина возгорания пока неизвестна.

Но в ответ на вопрос нашего корреспондента, сотрудник ГСЧС подчеркнул, что возгорание не связано с акциями протеста, проходящими в столице.