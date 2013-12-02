Киевсовет не сможет возобновить свою работу в ближайшее время

Очередного заседания Киевского городского совета, которое планировалось на начало декабря, не будет.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Галины Гереги Юлия Чудновец.

По ее объяснению, это связано с захватом митингующими помещений в здании КГГА и Киевсовета на ул. Крещатик, 36.

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“Заседание Киевсовета, которое было запланировано на ближайшее время, не состоится из-за захвата здания”, - сказала Чудновец.

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание Киевсовета состоялось 13 ноября. О дате проведения следующего Герега не сообщала во время закрытия заседания. В то же время 11 ноября на заседании коллегии КГГА первый заместитель председателя горадминистрации Анатолий Голубченко выразил надежду, что в декабре будет окончательно решен вопрос о порядке и схемах размещения малых архитектурных форм. “4 декабря выносится решение Киевсовета о Порядке размещения МАФов в соответствии с разработанной схемой. Я думаю, с 1 января 2014 года мы положим начало этой новой системе установления МАФов”, - в частности сказал Голубченко.