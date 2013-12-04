У Попова рассказали, будет ли новогодняя елка на Майдане в этом году

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов надеется, что ситуация с противостоянием в городе в ближайшее время разрешится, и новогодние мероприятия удастся провести в штатном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов заявил сегодня во время заседания коллегии КГГА.

“Я глубоко убежден, что именно мирным политическим диалогом будут регулироваться все существующие спорные вопросы, что мы войдем в новый год, 2014 год, как цивилизованная, нормальная демократическая страна со стабильностью и перспективой развития”, - сказал Попов.

В то же время, в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Виктор Корж рассказал, что власть Киева рассматривает вариант приобретения живой ели, которая станет главной новогодней елкой страны 2014 года.

“Сейчас будем искать варианты, как купить, или просить наших коллег, может, из Ивано-Франковской, Житомирской или Львовской области, чтобы купить настоящую ель, максимально возможного размера, и установить ее, украсить на том месте, где нам посоветуют наши киевляне”, - сказал Корж.

По его словам, власть столицы решила в связи с нынешней ситуацией, связанной с акциями протеста, все же не отказываться от новогодних мероприятий и установки главной елки. В связи с этим принято решение обратиться к киевлянам и посоветоваться с ними относительно оптимального варианта установки новогодней елки страны, которая бы всех объединила.

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По объяснению Коржа, киевляне могут позвонить по телефону на номер 15-51 и изложить свое мнение по этому поводу, в частности относительно возможного места установки елки. Он также сказал, что город продолжает готовить концертную программу. “Ничего отменять не собираемся. И мы хотим, чтобы киевляне, гости столицы и дети жили в атмосфере наших славных традиций новогодних и рождественских праздников”, - отметил заместитель председателя КГГА, подчеркнув, что все это будет проводиться в столице с учетом мнения киевлян.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан на Майдане Незалежности в Киеве. Поводом для разгона митингующих стали работы коммунальных служб по установке новогодней елки. Около 4 часов утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, выложенных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, избивая их при этом дубинками. 35 участников акции были задержаны, 35 пострадавших участников акции обратились к врачам за помощью.

Днем 30 ноября под охраной трех сотен правоохранителей елку начали монтировать. На гранитных плитах Майдана еще видна была кровь пострадавших от ночного штурма участников Евромайдана.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полмиллиона человек. Митингующие, которые пришли в центр Киева, в считанные минуты очистили Майдан Незалежности от установленных милицией ограждений.

За ночь на 2 декабря в Киеве участники акции протеста против действий власти возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады. Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки и железные щиты.

Все подходы к Майдану со стороны Крещатика, улиц Институтской, Городецкого, Европейской площади перекрыты баррикадами. Для людей, которые выходят из метро, сделали проходы.

Акции протеста продолжаются.