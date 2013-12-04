МВД не зафиксировало сегодня грубых нарушений правопорядка на Евромайдане

По состоянию на 18.30 во время проведения в Киеве массовых мероприятий грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, ситуация в Киеве и в Украине в целом остается спокойной.

В Оперативном штабе МВД Украины сообщают, что большое скопление людей по-прежнему наблюдается в Мариинском парке столицы и возле Верховной Рады.

«Свое волеизъявление здесь выражают почти 10 тысяч человек», - отметили в ведомстве и подчеркнули, что почти 10 тысяч граждан находятся на Майдане Незалежности и около 30 человек митингуют под стенами Дома правительства.

Также, по словам правоохранителей, около 350 человек на данное время митингуют под стенами Генеральной прокуратуры.

По последним данным ведомства, грубых нарушений общественного порядка сотрудники милиции не выявили.

В МВД напомнили, что министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко дал указание сотрудникам органов внутренних дел воздерживаться от применения силы к участникам мирных акций.