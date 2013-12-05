Глава Общественного совета КГГА просит Попова содействовать участникам майдана в здании мэрии

Глава Общественного совета при КГГА Марина Бурмака направила письмо главе Киевгосадминистрации Александру Попову, в котором информирует о порядке и дисциплине среди занявших здание мэрии участников Майдана.

Ссылаясь на полномочия Общественного совета собирать информацию и информировать городские власти об инициативах общественных организаций, Марина Бурмака сообщает Александру Попову о том, что в здании мэрии находятся самоорганизованные и дисцлинированные люди, налажен четкий контроль за порядком и сохранностью коммунального имущества. В здании проводят прием граждан некоторые депутаты. Организованы питание и отдых для участников массовых мероприятий.

Пообщавшись с митингующими в центре Киева, Марина Бурмака просит главу города наладить системную постоянную коммуникацию с представителями общественности, которые находятся в здании мэрии, на уровне замглавы администрации. Также Марина Бурмака просит возобновить охрану самого здания Управлением государственной охраны при ГУ МВД Киева. Кроме того, просит разрешить использовать столовую мэрии на первом этаже вместо холла второго этаже, который не приспособлен для организации питания.

«Представители общественности подтверждают свою позицию об отсутствии любых препятствий для исполнения обязанностей сотрудниками КМДА на своих рабочих местах», - пишет Марина Бурмака. Она просит городские власти прислушаться к ее просьбам, чтобы избежать конфликтов и провокаций, а также, чтобы поддержать порядок в самом здании КГГА.